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कानपुर: आयकर कर्मी उतने ही महत्वपूर्ण जितने देश के सैनिक : अपर्णा करन
आयकर विभाग सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। आयकर कर्मियों का दायित्व है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और देशभक्ति की भावना से काम करें। आयकर कर्मी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने देश के सैनिक। यह बात प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कानपुर अपर्णा करन ने कही।महासंघ के जनरल सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि महासंघ की ओर से सातवें वेतन आयोग को समय से लागू करने और पुराने पेंशनर्स को भी वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल करने की मांग को लेकर कई बार बैठकें की जा चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस संबंध में सकारात्मक परिणाम सामने आएगा।
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