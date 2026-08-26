कानपुर के पुरवामीर गांव में बदहाली का शिकार ऐतिहासिक तालाब

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कानपुर की नरवल तहसील के सरसौल ब्लॉक स्थित ग्राम पुरवामीर में लगभग 10 बीघे का ऐतिहासिक तालाब पिछले 3-4 वर्षों से भीषण जलकुंभी और गंदगी के कारण बदहाल हो चुका है। इससे उत्पन्न संक्रामक बीमारियों और हादसों के डर के साये में करीब 5000 की आबादी जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर तालाब के जीर्णोद्धार की मांग की है।

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