{"_id":"6ab3a5e0b9d191532008d7d9","slug":"video-heavy-rain-turns-traffic-into-a-nightmare-in-kanpur-vehicles-crawl-from-jarib-chowki-to-jhakarkati-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में तेज बारिश के बीच आफत बनी ट्रैफिक, जीटी रोड पर जरीब चौकी से झकरकटी तक रेंग वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में तेज बारिश के बीच शहर की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जीटी रोड पर जरीब चौकी से लेकर झकरकटी बस अड्डे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही गोविंद नगर और फजलगंज समेत शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर सुबह से ही रह-रहकर लग रहे जाम के कारण लाखों राहगीरों व वाहन चालकों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है।

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