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बाहरमापुर गांव के सामने हाईवे पर फैली बजरी, राहगीरों के लिए बनी आफत
शिवराजपुर क्षेत्र के बाहरमापुर गांव के सामने हाईवे पर फैली बजरी राहगीरों के लिए आफत बन गई है। सड़क पर बिखरी बजरी से आए दिन बाइक सवार फिसलकर गिर रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है।
राहगीर सचिन तिवारी, राधेश्याम गौतम, ओमशंकर कश्यप, सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि ठेकेदार द्वारा हाईवे पर सड़क मरम्मत निर्माण के दौरान बजरी वहीं हाईवे पर छोड़ दी गई है। उसे हटाया नहीं गया। रात में अंधेरा होने पर बजरी दिखाई नहीं देती, जिससे दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान हैं।
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