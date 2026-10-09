कानपुर में सरकारी स्कूलों का बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट, मुद्दसिर बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

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कानपुर में मुहिम वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में स्व. कमल प्रभा द्विवेदी की पुण्यतिथि पर सरकारी विद्यालयों का बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। विधायक सलिल विश्नोई द्वारा निर्मित अत्याधुनिक क्रिकेट बॉक्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में कंपोजिट कन्या विद्यालय कराची खाना ने कन्या विद्यालय सिविल लाइंस को 12 रनों से हरा कर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले मुद्दसिर टूर्नामेंट और मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए।

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