{"_id":"6ac921895f0caea6e7099a4d","slug":"video-government-school-box-cricket-tournament-in-kanpur-muddasir-named-player-of-the-tournament-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में सरकारी स्कूलों का बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट, मुद्दसिर बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर में सरकारी स्कूलों का बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट, मुद्दसिर बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
कानपुर में मुहिम वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में स्व. कमल प्रभा द्विवेदी की पुण्यतिथि पर सरकारी विद्यालयों का बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। विधायक सलिल विश्नोई द्वारा निर्मित अत्याधुनिक क्रिकेट बॉक्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में कंपोजिट कन्या विद्यालय कराची खाना ने कन्या विद्यालय सिविल लाइंस को 12 रनों से हरा कर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले मुद्दसिर टूर्नामेंट और मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।