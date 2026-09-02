कानपुर: ब्लू वर्ल्ड रामनगर मार्ग पर डाला कचरा, कचरे और जलभराव से तीन गांवों का आवागमन प्रभावित

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मंधना बिठूर रोड पर ब्लू वर्ल्ड के पास से रामनगर, शिवनगर और बैदानी गांव को जाने वाली प्रमुख सड़क पर बुधवार रात किसी ने दो डंपर कचरा डाल दिया। कचरे की वजह से सड़क से आवागमन बंद हो गया। कचरे और सड़क बरसाती पानी के जलभराव की वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दूसरे रास्ते का प्रयोग करना पड़ रहा है।

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