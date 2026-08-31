{"_id":"6a951e9c68bdad971c0edaf1","slug":"video-dumping-zone-outside-two-prominent-inter-colleges-in-mandhana-students-forced-to-pass-through-garbage-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना के दो इंटर कॉलेजों के सामने कई टन कूड़ा, छात्र-राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना-कुरसौली मार्ग पर दाईपुरवा में क्षेत्र के दो नामी इंटर कॉलेजों के मुख्य गेट के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने कॉलेजों के सामने ही अनौपचारिक रूप से डंपिंग जोन बना रखा है। यहां कई मीट्रिक टन कूड़ा जमा होने से छात्रों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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