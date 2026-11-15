जिस फ्लैट की बालकनी से गिरकर संभव खंडेलवाल की मौत हुई उस फ्लैट के दरवाजे पर लगा डमी सीसीटीवी कैमरा

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रविवार को शहर के बड़े कारोबारी विशाल खंडेलवाल के इकलौते बेटे संभव खंडेलवाल (22) की रुद्र ग्रीन अपॉर्टमेंट के टावर 2 के फ्लैट संख्या 6A की बालकनी से नीचे जमीन पर गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी।पुलिसिया जांच में पता चला है कि जिस फ्लैट संख्या 6A में संभव खंडेलवाल अपनी मित्र से मिलने गया था। उस फ्लैट के दरवाजे पर दिखावे के लिए डमी कैमरा लगा है। डमी कैमरे की वजह से पुलिस को जांच में दिक्कतें हो रही है।

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