{"_id":"6afaf420a8970a9a6a0a9999","slug":"video-collection-of-ganesha-and-lakshmi-idols-underway-ritual-immersion-to-follow-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"इकट्ठा की जा रही गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, विधि विधान से होगा विसर्जन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इकट्ठा की जा रही गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, विधि विधान से होगा विसर्जन
घाटमपुर कस्बे में कई सालों से दीपावली के बाद गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को इकठ्ठा कर विसर्जन करने का विश्व हिन्दू परिषद का अभियान इस बार भी जारी है। ई रिक्शा से अनाउंस कर घरों से मूर्तियां ली जा रही हैं।
कस्बे में पहल करने वाले लक्ष्मी नारायण उर्फ पूतू पांडेय ने बताया कि दीपावली की पूजा के बाद जगह जगह मूर्तियों को पड़े देखकर चार साल पहले उन्हें इकट्ठा कर विधि विधान से योग्य आचार्यों द्वारा विसर्जन करने की शुरुआत की थी। पहले पूरे कस्बे में घूम घुमकर मूर्तियों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद कूष्मांडा मंदिर में गड्ढा करके उनका श्रद्धा भाव से विसर्जन किया जाता है।
मौजूदा समय रिक्शा की गलियों में घूमते हुए नजर आ रहा है। लोगों द्वारा मूर्तियां दी जा रही हैं। इनको कूष्मांडा मंदिर परिसर में इकठ्ठा किया जा रहा है। एक सप्ताह इकट्ठा करने के बाद उनका विसर्जन किया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।