फर्रुखाबाद: मुख्यमंत्री योगी का सपा पर हमला, बोले- सैफई सिंडिकेट को डकैती डालने का अनुभव

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद मंच से समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सैफई परिवार के सिंडिकेट पर कर्मचारियों के हक पर डकैती डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सिंडिकेट को डकैती डालने का अच्छा अनुभव था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों के हक पर डकैती नहीं पड़ सकेगी और उनके खाते में पूरा मानदेय पहुंचेगा।

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