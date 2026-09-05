कानपुर: नर्सिंग छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने में युवक गिरफ्तार, गया जेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 05 Sep 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
बिठूर थाना क्षेत्र के बगदौधी बांगर में छह जुलाई को फंदा लगाकर जान देने वाली नर्सिंग छात्रा आशिया खातून (19) को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने हबीब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल में मिले साक्ष्य की पुष्टि के बाद पुलिस ने शुक्रवार देर शाम आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। मूलरूप से कुशीनगरनगर के कोईंदी तमकुही निवासी आशिया बगदौधी बांगर में किराये के कमरे में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थीं। छह जुलाई को उसने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के भाई अब्दुल्लाह ने परसौनी, कुशीनगर निवासी हबीब अंसारी के खिलाफ बहन को फोन कर परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विज्ञापन