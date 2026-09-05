अपनों के सितम: पति से परेशान महिला कोतवाली में पेट्रोल डालकर पहुंची, माचिस मांगने पर पुलिस ने पकड़कर डाला पानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 05 Sep 2026 09:40 PM IST
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एक महिला ने पति से परेशान होकर कोतवाली में आत्मदाह का प्रयास किया। दाउदपुर नगला बाग निवासी सुनीता (24) शनिवार शाम शरीर पर पेट्रोल डालकर कोतवाली पहुंची। महिला हेल्प डेस्क पर माचिस मांगने पर पुलिस ने उसे तत्काल पकड़ लिया और उस पर पानी डाला।
पुलिस ने सुनीता को सीएचसी ले जाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास चलता रहा। सुनीता ने बताया कि उसके पति प्रियांशु ने उससे दूरी बना ली है और दूसरी शादी करने की तैयारी में है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे गोली खिलाकर गर्भपात करवाया। सुनीता के अनुसार, तीन वर्ष पूर्व फरीदाबाद में प्रियांशु पाल से मुलाकात के बाद दोनों ने प्रेम विवाह किया था। वे फरीदाबाद और बाद में नोएडा में साथ रहे थे। 24 अगस्त को प्रियांशु गायब हो गया था और बाद में अपने गांव में मिला। सुनीता ने 27 अगस्त को पुलिस को सूचना दी थी।
सुनीता ने बताया कि उसके पति प्रियांशु उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। उसने आरोप लगाया कि प्रियांशु और उसके परिजन उसकी दूसरी शादी कराने की फिराक में हैं। सुनीता ने यह भी कहा कि प्रियांशु ने उसे गोली खिलाकर उसका गर्भपात करवाया था। शनिवार को पुलिस ने परिजनों को थाने बुलाया, जहां प्रियांशु ने सुनीता को साथ रखने से इन्कार कर दिया। इसी बात से परेशान होकर सुनीता ने यह कदम उठाया।
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सुनीता की सास राममूर्ति ने बहू द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों को साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं है। राममूर्ति ने बेटे की दूसरी शादी कराने की बात को भी गलत ठहराया। अपराध निरीक्षक मुन्ना लाल यादव ने बताया कि महिला बाहर से पेट्रोल डालकर आई थी। उन्होंने पुष्टि की कि दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास चल रहा है।
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पुलिस ने सुनीता को सीएचसी ले जाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास चलता रहा। सुनीता ने बताया कि उसके पति प्रियांशु ने उससे दूरी बना ली है और दूसरी शादी करने की तैयारी में है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे गोली खिलाकर गर्भपात करवाया। सुनीता के अनुसार, तीन वर्ष पूर्व फरीदाबाद में प्रियांशु पाल से मुलाकात के बाद दोनों ने प्रेम विवाह किया था। वे फरीदाबाद और बाद में नोएडा में साथ रहे थे। 24 अगस्त को प्रियांशु गायब हो गया था और बाद में अपने गांव में मिला। सुनीता ने 27 अगस्त को पुलिस को सूचना दी थी।
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सुनीता ने बताया कि उसके पति प्रियांशु उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। उसने आरोप लगाया कि प्रियांशु और उसके परिजन उसकी दूसरी शादी कराने की फिराक में हैं। सुनीता ने यह भी कहा कि प्रियांशु ने उसे गोली खिलाकर उसका गर्भपात करवाया था। शनिवार को पुलिस ने परिजनों को थाने बुलाया, जहां प्रियांशु ने सुनीता को साथ रखने से इन्कार कर दिया। इसी बात से परेशान होकर सुनीता ने यह कदम उठाया।
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सुनीता की सास राममूर्ति ने बहू द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों को साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं है। राममूर्ति ने बेटे की दूसरी शादी कराने की बात को भी गलत ठहराया। अपराध निरीक्षक मुन्ना लाल यादव ने बताया कि महिला बाहर से पेट्रोल डालकर आई थी। उन्होंने पुष्टि की कि दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास चल रहा है।