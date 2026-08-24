यूपी: ग्रीनपार्क में आज सांसद इलेवन से होगा कानपुर टीम का सामना, दर्शकों को शाम चार बजे से मिलेगा प्रवेश

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ग्रीनपार्क का अगले माह से जीर्णोद्धार प्रस्तावित है। कायाकल्प के दौरान करीब तीन साल तक यहां बड़े क्रिकेट मुकाबले नहीं हो सकेंगे। सांसद रमेश अवस्थी की पहल पर इस विशेष मुकाबले का आयोजन किया जा रहा है। सांसद इलेवन में यूसुफ पठान के अलावा दानिश अली, सुब्रत पाठक और विधायक अभिजीत सिंह सांगा शामिल हैं। वहीं कानपुर इलेवन में अंकित राजपूत के साथ प्रशासनिक अफसर मैदान पर उतरेंगे।मुकाबला शाम 5:30 बजे से दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। आयोजकों ने शहरवासियों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा है। ग्रीनपार्क में बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के पहुंचने की संभावना है। दर्शकों की शाम चार बजे से इंट्री होगी।यूसुफ पठान (कप्तान), रमेश अवस्थी, निशिकांत दुबे, सुब्रत पाठक, आनंद भदौरिया, विश्वजीत सिन्हा (राहुल सिन्हा), दानिश अली, अभिजीत सिंह सांगा, प्रवीण खंडेलवाल, डॉ. प्रशांत यादोराव पडोले, एमएस तनवडे, सोमेंद्र तोमर, सुरेंद्र पाठक, विजय दुबे।अंकित राजपूत (कप्तान), अनुभव सिंह, आकांशु गोविल, डॉ. बलकार सिंह, अंकुर कौशिक, अभिनव जे. जैन, कर्मवीर सिंह, संदीप कुमार, शुभम पटेल, दीपांकर मालवीय, सतीश जायसवाल, हरजीत सिंह, गोपाल, अमित पाल। फिजियो स्टेनली ब्राउन।