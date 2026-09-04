{"_id":"6a9ac4a41429098cea061647","slug":"video-assembly-speaker-satish-mahana-dances-with-women-during-janmashtami-celebration-in-chakeri-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चकेरी में जन्माष्टमी कार्यक्रम थिरके विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी के परदेवनपुरवा में जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को उत्सव का माहौल नजर आया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी पहुंचे। इस दौरान वह महिलाओं के साथ नृत्य करते नजर आए। उनके साथ महिलाओं ने भी उत्साह के साथ नृत्य किया। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। भक्ति गीतों और संगीत के बीच कार्यक्रम में लोगों ने जमकर उत्साह दिखाया। सतीश महाना के महिलाओं के साथ नृत्य करने का दृश्य कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहा।

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