{"_id":"6afefd396bcd52a17307f483","slug":"video-animal-slaughtered-in-railbazar-carcass-dumped-at-cantonment-dumping-ground-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रेलबाजार में पशु को काटकर छावनी के टेंचिग ग्राउंड में फेंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेलबाजार थानाक्षेत्र के आजाद पार्क में पशु को काटकर उसको छावनी के टेंचिग ग्राउंड में फेंक दिया गया। जिससे आक्रोशित होकर पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर हंगामा किया। जानकारी पाकर एसीपी कैंट समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके से दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फेंथफुलगंज चौकी इंचार्ज विकास शर्मा को निलंबित कर दिया गया है।

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