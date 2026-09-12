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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Along with revering Mahavir, heed his teachings; keep your own talent intact alongside the statue.

कानपुर: महावीर को मानने के साथ उनकी सीख भी मानें, प्रतिमा के साथ अपनी प्रतिभा को भी रखें अखंडित

Sat, 12 Sep 2026 06:21 PM IST
प्रसून शुक्ला
Prasoon Shukla प्रसून शुक्ला
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:21 PM IST
Along with revering Mahavir, heed his teachings; keep your own talent intact alongside the statue.
प्रतिमा के साथ-साथ प्रतिभा भी रहे अखंडित और महावीर को मानने के साथ-साथ महावीर की भी मानें।” श्री धर्मनाथ जैन कांच मंदिर, जैन भवन में चल रहे चातुर्मास के दौरान पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के पांचवें दिन कल्पसूत्र प्रवचन में मुनि डॉ. संयमरत्न विजय जी ने श्रद्धालुओं को भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का संदेश दिया।
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