{"_id":"6aa54adf32906026dc0e245a","slug":"video-along-with-revering-mahavir-heed-his-teachings-keep-your-own-talent-intact-alongside-the-statue-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: महावीर को मानने के साथ उनकी सीख भी मानें, प्रतिमा के साथ अपनी प्रतिभा को भी रखें अखंडित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: महावीर को मानने के साथ उनकी सीख भी मानें, प्रतिमा के साथ अपनी प्रतिभा को भी रखें अखंडित

प्रसून शुक्ला

Updated Sat, 12 Sep 2026 06:21 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 06:21 PM IST







Link Copied



प्रतिमा के साथ-साथ प्रतिभा भी रहे अखंडित और महावीर को मानने के साथ-साथ महावीर की भी मानें।” श्री धर्मनाथ जैन कांच मंदिर, जैन भवन में चल रहे चातुर्मास के दौरान पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के पांचवें दिन कल्पसूत्र प्रवचन में मुनि डॉ. संयमरत्न विजय जी ने श्रद्धालुओं को भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का संदेश दिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन