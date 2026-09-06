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कानपुर: घाटमपुर के हिरनी गांव में हादसा, कच्ची छत के मलबे में पांच दबे

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 12:00 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 12:00 PM IST

पतारा ब्लॉक के हिरनी गांव में शनिवार को मुकेश सिंह के घर की कच्ची छत अचानक ढह गई। हादसे के समय घर में मौजूद पांच लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंच गए और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। ... और पढ़ें

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