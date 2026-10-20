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कन्नौज: डीएम और एसपी ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल का किया निरीक्षण
डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री एवं एसपी विनोद कुमार ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने विसर्जन के दृष्टिगत की गई सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीएम और एसपी ने विसर्जन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था एवं सुचारु आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया तथा संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए, जिससे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराया जा सके। जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्कता बरती जा रही है।
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