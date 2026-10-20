कन्नौज: दशानन हुआ धराशायी, बुराई पर अच्छाई की हुई जीत

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बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व विजयदशमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामलीला कमेटी सलेमपुर के तत्वावधान में चल रही ऐतिहासिक रामलीला में श्रीराम के अग्निबाण से दशानन धराशायी हो गया। 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ। पुतले में आग लगते ही जय श्रीराम के जयघोष से पूरा मैदान गूंज उठा।

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