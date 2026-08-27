{"_id":"6a90566689fd76f67305c409","slug":"video-video-water-enters-parichha-thermal-power-plant-residential-quarters-due-to-lack-of-drainage-arrangements-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: जल निकासी के इंतजाम न होने से पारीछा थर्मल पावर प्लांट के आवासों में घुसा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पारीछा थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में तेज बारिश के बाद पानी भर गया। जल निकासी का इंतजाम न होने से आवास, अस्पताल, विद्यालय, बैंक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कॉलोनी, खेल मैदान समेत सार्वजनिक रास्ते में भी पानी भर गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नालों की सफाई समय पर नहीं कराई गई। इस वजह से बारिश में पानी बाहर नहीं निकल पाता। लगातार हो रही बारिश की वजह से मोहल्लों में नाले का पानी भर गया। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। सड़क में भी पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ी। अधीक्षण अभियंता वैभव त्रिपाठी ने बताया कि कॉलोनी का निर्माण निचले स्तर पर होने के कारण अधिक बारिश होने पर हर वर्ष जलभराव की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान कॉलोनी का पानी बाहर निकालने के लिए चार पंप मोटर लगाए जाते हैं।

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