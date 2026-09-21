Datia: पीतांबरा पीठ की 8 हजार दुर्लभ किताबों को मिलेगा डिजिटल जीवन, 16 लाख पन्नों का होगा डिजिटलीकरण

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पीतांबरा पीठ के पुस्तकालय में धार्मिक, आध्यात्मिक, वैदिक और विभिन्न विषयों से संबंधित दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां लंबे समय से संरक्षित हैं। इनमें कई पुस्तकें इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं कि उन्हें बार-बार खोलना या छूना भी जोखिम भरा है। कागज खराब होने के कारण इनके नष्ट होने का खतरा बना रहता है।ऐसे में डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से मूल पुस्तकों को कम से कम छेड़ना पड़ेगा और उनकी सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेगी। 16 लाख पन्नों का डिजिटल संग्रह तैयार होने के बाद सदियों पुराने साहित्य की सामग्री एक क्लिक पर अध्ययन के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा आधार तैयार होगा।दुर्लभ ग्रंथों के डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध होने से शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को भी सुविधा मिलेगी। वे मूल प्रति को बार-बार संभाले बिना उसके डिजिटल संस्करण के जरिये सामग्री का अध्ययन कर सकेंगे। इससे धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य के साथ-साथ ऐतिहासिक, वैदिक और शैक्षणिक विषयों पर शोध को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।दुर्लभ साहित्य के संरक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिए पीतांबरा पीठ परिसर में करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से वैदिक पुस्तकालय एवं रिसर्च सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। केंद्र में वैदिक साहित्य, प्राचीन ग्रंथों और दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण के साथ शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन की सुविधाएं विकसित करने की योजना है। सेंटर के समन्वयक पुणे के प्रमोद वर्मा के अनुसार, वैदिक पुस्तकालय एवं रिसर्च सेंटर के निर्माण में मुंबई के कारोबारी सुरेश सरिया आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। केंद्र के जरिये दुर्लभ साहित्य को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने और शोध के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने की योजना है।पीतांबरा पीठ के पुस्तकालय में मौजूद पूज्यपाद स्वामी जी की पांडुलिपियों के करीब 6700 पन्नों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया जा चुका है। अब नवरात्रि के दौरान करीब 8 हजार पुस्तकों के 16 लाख पन्नों को डिजिटल करने की तैयारी है। इससे पुस्तकालय में मौजूद दुर्लभ साहित्य का एक बड़ा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो सकेगा।पीतांबरा पीठ के पुस्तकालय में रखे दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य दुर्लभ साहित्य को सुरक्षित रखना है।