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झांसी में मॉडिफाइड साइलेंसर और बिना नंबर प्लेट दौड़ रही तीन बुलेट पकड़ीं

Digvijay Singh

Updated Sat, 24 Oct 2026 05:15 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 05:15 PM IST







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मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना नंबर प्लेट और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चल रही तीन बुलेट पर कार्रवाई की गई। टी आई देवेंद्र शर्मा की अगुवाई में अलग-अलग स्थानों पर पकड़ी गईं इन बुलेट पर कुल 63,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ... और पढ़ें

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