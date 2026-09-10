झांसी नगर निगम में कार्यकारिणी का चुनाव शुरू

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नगर निगम में कार्यकारिणी का चुनाव शुरू हो गया है। विपक्ष की तरफ से बसपा पार्षद महेश गौतम एवं प्रत्याशी संजीव गुप्ता और भाजपा की तरफ से रितिका तिवारी, रामजी यादव, राजकुमारी वर्मा, राखी परिहार और सुनील नैनवानी ने पर्चा भर दिया है। नामांकन करने की समय सीमा दोपहर 12 बजे तक है।

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