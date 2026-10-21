{"_id":"6ad899185041bbc19a0b21d4","slug":"video-woman-attempted-suicide-with-her-children-in-the-jaunpur-collectorate-premises-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में महिला ने बच्चों संग की आत्मदाह की कोशिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार की दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बक्शा थाना क्षेत्र के सड़ेरी गांव निवासी रीना निषाद ने अपने मासूम बच्चों के साथ आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला ने खुद पर और बच्चों पर डीजल उड़ेल लिया। वह आग लगाती, इससे पहले ही मौके पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे रोक लिया। वकीलों और एलआईयू के सदस्यों ने भी हस्तक्षेप कर महिला के हाथ से डिब्बा छीन लिया। उनकी सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।

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