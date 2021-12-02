Jaunpur News: हत्या के प्रयास का आरोपी पिस्टल के साथ गिरफ्तार

जलालपुर थाने के दरोगा अशोक कुमार ने बताया कि मझगवां खुर्द निवासी विनोद दुबे ने दो अक्तूबर को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि संदीप यादव और तीन अज्ञात लोगों ने फायरिंग करके हत्या का प्रयास किया था। मामले में सोमवार को संदीप यादव निवासी नेवादा को गिरफ्तार किया गया।आरोपी के खिलाफ साल 2020 से 2026 तक मारपीट, धमकी, आबकारी अधिनियम, चोरी, लूट, गिरोहबंद अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। साल 2024 में भी उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम और हत्या के प्रयास से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। संवाद