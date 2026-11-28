{"_id":"6b0a5b81c56e70b9aa03e36d","slug":"video-stabbing-and-assault-at-a-feast-in-jaunpur-youth-dies-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"जौनपुर में बहुभोज में चाकूबाजी और मारपीट, युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के ककुहा गांव में शुक्रवार की रात बहुभोज कार्यक्रम के दौरान युवकों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कहासुनी के बाद हुई मारपीट और चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

... और पढ़ें