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मड़ियाहूं तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सी आर ओ अजय कुमार अंबष्ट व उप जिलाधिकारी मडियाहू अजय कुमार उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान कुल 64 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 6 का मौके पर निस्तारण करते हुए शेष शिकायती प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। इस अवसर पर तहसीलदार रवि रंजन कश्यप सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

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