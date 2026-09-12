{"_id":"6aa50cfd4107c7f65206db82","slug":"video-patients-husband-beaten-up-at-jaunpur-district-women-hospital-security-personnel-accused-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"जौनपुर जिला महिला अस्पताल में मरीज के पति की पिटाई, सुरक्षा कर्मियों पर आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर में जिला महिला अस्पताल में मरीज के पति को बेल्ट और डंडों से पीटने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद सुरक्षा कर्मियों ने राकेश प्रजापति पर हमला किया। पत्नी का इलाज कराने जिला महिला अस्पताल पहुंचे राकेश की पिटाई से से उसके शरीर पर चोट के निशान बन गए हैं। मामले के बाद नाराज लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। इससे मौके पर हड़कंप मच गया।

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