भूमि और रास्ते के विवाद में व्यक्ति ने खुद को लगाई आग, VIDEO

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जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावां गांव में भूमि और रास्ते के विवाद को लेकर एक व्यक्ति द्वारा खुद को आग लगाने की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस अधीक्षक नगर अनन्त चन्द्रशेखर ने जानकारी दी। घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है। व्यक्ति की स्थिति और विवाद से जुड़े अन्य तथ्यों की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

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