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भूमि और रास्ते के विवाद में व्यक्ति ने खुद को लगाई आग, VIDEO
जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावां गांव में भूमि और रास्ते के विवाद को लेकर एक व्यक्ति द्वारा खुद को आग लगाने की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस अधीक्षक नगर अनन्त चन्द्रशेखर ने जानकारी दी। घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है। व्यक्ति की स्थिति और विवाद से जुड़े अन्य तथ्यों की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
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