{"_id":"6adc51bfe23afd6e060d82e6","slug":"video-jaunpur-police-take-action-one-accused-arrested-with-five-quintals-of-illegal-firecrackers-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"जौनपुर पुलिस का एक्शन, पांच क्विंटल अवैध पटाखों के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर पुलिस का एक्शन, पांच क्विंटल अवैध पटाखों के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार

Pragati Chand

Updated Sat, 24 Oct 2026 12:05 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 12:05 PM IST







Link Copied



जौनपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने बाजार भुआ मोहल्ले में एक रिहायशी मकान से पांच क्विंटल अवैध पटाखे बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ऐसन रजा पुत्र मुनीर हसन निवासी बाजार भुआ के रूप में हुई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन