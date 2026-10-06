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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Jaunpur: Bike collides with a tree fallen on the road near Khanpur Chaurwan; three people,injured; undergoing treatment at the district hospital

जौनपुर: खानपुर चौरवां के पास सड़क पर गिरे पेड़ से टकराई बाइक, महिला समेत तीन घायल; जिला अस्पताल में चल रहा इलाज

Tue, 06 Oct 2026 06:18 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:18 PM IST
Jaunpur: Bike collides with a tree fallen on the road near Khanpur Chaurwan; three people,injured; undergoing treatment at the district hospital
जौनपुर के सरपतहां थाना क्षेत्र में खानपुर चौरवां के पास सड़क पर गिरे पेड़ से बाइक टकरा गई। हादसे में महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शाहगंज-सुल्तानपुर मार्ग पर खानपुर चौरवां स्थित पेट्रोल पंप के समीप आंधी-तूफान के दौरान सड़क पर गिरे पेड़ से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद राहगीरों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से तीनों को उपचार के लिए राजकीय पुरुष चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल अभिषेक यादव ने बताया कि सरपतहां थाना क्षेत्र के शेखाई गांव निवासी अभिषेक यादव (19) पुत्र शेषमन यादव अपनी चचेरी बहन संगीता यादव (28) पुत्री राम आसरे और कार्तिक यादव (10) पुत्र बबलू को लेकर इलाज के लिए शाहगंज आ रहे थे। महिला की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर इसी दौरान आंधी-तूफान के कारण सड़क पर गिरे पेड़ से बाइक टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक सवार तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। राहगीरों की मदद से एंबुलेंस के जरिए सभी को राजकीय पुरुष चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उपचार के दौरान संगीता यादव की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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