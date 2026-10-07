Jaunpur News: खेत जोतने के विवाद में बुजुर्ग की हुई थी हत्या, आरोपी दो सगे भाई गिरफ्तार

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जौनपुर। मीरगंज थाना क्षेत्र के जरौना गांव में खेत जोतने के विवाद में काशीनाथ उपाध्याय (76) की पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सगे भाई विनोद उपाध्याय और विकास उपाध्याय हैं। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम को काशीनाथ उपाध्याय अपने खेत की ट्रैक्टर से जोताई करा रहे थे। इसी दौरान पट्टीदार विनोद और विकास वहां पहुंचकर खेत जोतने का विरोध करने लगे। कहासुनी के बाद दोनों ने काशीनाथ की पिटाई कर दी। इससे वे घायल हो गए थे। परिजन गंभीर हालत में उन्हें मछलीशहर ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था।