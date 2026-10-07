विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं : रघुवीर

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मछलीशहर। आकांक्षात्मक ब्लॉक के विकास कार्य को निर्धारित मानकों पर बेहतर प्रदर्शन की दिशा में आगे बढ़ाने का विशेष प्रयास हो। शासन की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। ये बातें कोटवा गांव में मंगलवार को आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने के दौरान विशेष सचिव रघुवीर ने कहा। दो दिवसीय दौरे पर आए उन्होंने ने आकांक्षात्मक विकासखंड मछलीशहर की प्रगति, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान ग्राम सभा कोटवा स्थित पंचायत भवन में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। आवास, पंचायत निधि एवं जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन परिसर में पौधरोपण किया। पंचायत भवन परिसर में लगाए गए स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग, कृषि, शिक्षा एवं आयुष्मान कैंप से संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण कर जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्राम सभा अदारी, अमारा और खरैयामऊ में पहुंचकर विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय सत्यापन किया। इससे पहले सोमवार को सीएचसी मछलीशहर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, उपलब्ध सुविधाओं एवं विभागीय कार्यक्रमों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान बीडीओ अंजली भारतीय, डॉ. अमरनाथ यादव, डॉ. अमरेश चंद्र अग्रहरी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र मणि विश्वास, खंड शिक्षा अधिकारी अमरदीप जायसवाल, बाल विकास परियोजना अधिकारी राकेश मिश्रा समेत अन्य लोग रहे।