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उरई: बिजली विभाग की टीम बनकर दुकान पर पहुंचे युवक, अवैध वसूली और मारपीट का आरोप

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 12:58 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 12:58 PM IST







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उरई के कैलिया क्षेत्र के नरी गांव में बिजली विभाग के फर्जी कर्मचारी बनकर पहुंचे कुछ युवकों ने दुकान पर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली और मारपीट का प्रयास किया। ग्रामीणों के विरोध करने पर आरोपी मौके से भाग निकले, जिसके बाद पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ... और पढ़ें

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