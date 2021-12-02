Jalaun News: कदौरा पुलिस ने नौ उपद्रवियों समेत 11 को किया गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए गए अभियान के तहत अभिरवा, मुहारी, मदरालालपुर, कानाखेड़ा और चंदरसी गांव के अनुप कुमार, संदीप कुमार, शैलेंद्र, कालिका प्रसाद, श्याम बाबू, प्रशांत, प्रथम, दीपू और राकेश के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी को उपजिलाधिकारी न्यायालय कालपी के समक्ष पेश किया गया।वहीं वांछित सजेहरा निवासी मलखान को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बागी हाईवे स्थित सजेहरा मोड़ से गिरफ्तार किया। इसके अलावा बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के परचवा गांव निवासी मानू सिंह को बबीना बस स्टैंड से पकड़ा गया।थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।