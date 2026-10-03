जालौन: बाइक सहित सड़क पर खून से लथपथ मिला व्यक्ति का शव

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कैलिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बरोदा कला में शनिवार सुबह प्राथमिक विद्यालय के पास सड़क पर बाइक के पास अधेड़ का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने रंजिश के चलते हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है, जबकि पुलिस प्रथमदृष्टया इसे सड़क हादसा मानकर जांच कर रही है।

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