Jalaun News: दंपती से लूट में खंगाले 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरे

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पहाड़गांव निवासी दीपक सीरोठिया गुरुवार देर शाम करीब 7:30 बजे पत्नी सरिता के साथ विरहरा गांव से त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। नरी और पहाड़गांव के चौकी से सौ मीटर दूर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद तमंचा लगाकर सरिता के जेवर और दीपक के पर्स से 13 हजार रुपये नकद के साथ जरूरी कागजात लूट लिए। बदमाशों के भागने पर ग्रामीणों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए।घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर देर रात कैलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की हैं। अब तक पुलिस 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है।शुक्रवार को घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी ने पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। इसके बाद वह पहाड़गांव पुलिस चौकी पहुंचे और वहां भी पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की।पीड़ित महिला सरिता ने बताया कि बदमाशों ने तमंचा लगाकर लूटपाट की। उस समय जान बचाकर वहां से निकलना ही प्राथमिकता थी। अगर वे विरोध करतीं तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। घटना से दंपती दहशत में हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है और जल्द घटना का खुलासा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।