Jalaun News: कूलर में उतरे करंट की चपेट में आकर वृद्ध की मौत

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कोतवाली क्षेत्र के ग्राम औरेखी निवासी सुरेशचंद्र (62) के घर के कमरे के बाहर कूलर रखा हुआ था। कूलर की पानी की टंकी में जंग लगने से रिसाव होता था। पानी फैलने से बचाने के लिए उन्होंने टंकी के नीचे तसला रख रखा था। वह रोज सुबह तसले में भरा पानी खाली करते थे।शुक्रवार सुबह भी वह पानी से भरा तसला उठाकर ले जा रहे थे। इसी दौरान अचानक कूलर में उतर रहे करंट की चपेट में आकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।सुरेशचंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी मुन्नी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, बेटे धर्मेंद्र और नीरज पिता की मौत से सदमे में हैं।