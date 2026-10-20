{"_id":"6ad76e91652616fb0e0303bd","slug":"video-jalaun-30-foot-tall-effigy-of-ravana-burnt-at-the-galla-mandi-in-orai-large-crowds-gather-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालौन: उरई की गल्ला मंडी में 30 फीट ऊंचे रावण का दहन, उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उरई की गल्ला मंडी में 30 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। गल्ला मंडी समिति की ओर से रावण दहन का आयोजन किया गया। दशहरा पर्व को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। आयोजन स्थल पर उत्सव का माहौल रहा। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।

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