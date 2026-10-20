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उरई: जलेबी लेने के विवाद में दुकान पर भिड़े ग्राहक, जमकर चले लात-घूंसे, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया

Tue, 20 Oct 2026 12:35 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 20 Oct 2026 12:35 PM IST
सार

Orai News: राजू जलेबी भंडार पर दशहरा के अवसर पर कन्या भोज के लिए जलेबी खरीदने को लेकर ग्राहकों के बीच जमकर विवाद हो गया। जल्दी में आगे निकलने की होड़ में कतार में खड़े दो पक्षों में लात-घूंसे चलने लगे, जिससे दुकान पर अफरा-तफरी मच गई।

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Orai Customers clash at shop over dispute purchase of jalebis police take both individuals in custody
जलेबी लेने के विवाद में ग्राहकों के बीच मारपीट - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उरई जिले में दशहरा पर कन्या भोज के लिए जलेबी खरीदने के दौरान शहर के प्रसिद्ध राजू जलेबी भंडार पर दो ग्राहकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात-घूंसे चलने लगे, जिससे दुकान पर हंगामा मच गया। दुकानदार की सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया।

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दशहरा के चलते राजू जलेबी भंडार पर जलेबी खरीदने वालों की भारी भीड़ लगी थी। लोग कन्या भोज के लिए जलेबी लेने के लिए कतार में खड़े थे। इसी दौरान जल्दबाजी में आगे निकलने को लेकर दो ग्राहकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। हंगामा बढ़ने पर दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।

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