फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Branded company's gutkha (chewing tobacco) found without documentation; goods and the loader vehicle seized.

Jalaun News: बिना कागजात मिला ब्रांडेड कंपनी का गुटका, लोडर समेत माल कब्जे में

Tue, 20 Oct 2026 02:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Branded company's gutkha (chewing tobacco) found without documentation; goods and the loader vehicle seized.
फोटो 31 ज्वालागंज में पकड़ी गई देशी गुटके से लदी लोडर। स्रोत-राहगीर - फोटो : samvad
जालौन। नगर के ज्वालागंज में सोमवार सुबह पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के लाया गया ब्रांडेड कंपनी का गुटका पकड़ा। गोदाम के बाहर लोडर से बोरियों में भरा गुटका उतारा जा रहा था। कागजात न दिखाने पर पुलिस ने लोडर समेत गुटके को कब्जे में लेकर जीएसटी विभाग को सूचना दी है।
विज्ञापन


कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद को ज्वालागंज में बिना वैध कागजात गुटका लाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने चौकी प्रभारी मनीष तिवारी को पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा। पुलिस को अनिल कुमार के गोदाम के बाहर लोडर पर ब्रांडेड कंपनी का गुटका लदा मिला। पूछताछ के दौरान संबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके, जिसके बाद पुलिस ने माल को कब्जे में ले लिया।
विज्ञापन

चौकी प्रभारी मनीष तिवारी ने बताया कि गुटके से संबंधित कागजात नहीं मिलने पर कार्रवाई करते हुए माल और लोडर को कब्जे में लिया गया है। मामले की जानकारी जीएसटी विभाग को दे दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed