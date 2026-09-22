{"_id":"6ab26263e7e1b20c630b8008","slug":"video-emergency-ward-of-orai-government-medical-college-turns-into-a-battleground-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी बनी जंग का मैदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। डॉक्टर से विवाद के बाद जूनियर डॉक्टरों पर इमरजेंसी में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसमें नर्सिंग छात्र अमन मौर्य और नीतीश कुमार गौड़ घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करते हुए विवाद में शामिल छात्रों को एक सप्ताह के लिए कॉलेज से निष्कासित (सस्पेंड) कर दिया है।

... और पढ़ें