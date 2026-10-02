सादाबाद में पूर्व सैन्य कर्मी और उनकी पत्नी के मर्डर में एक और गिरफ्तारी

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सादाबाद में पूर्व सैन्य कर्मी शमसुद्दीन और उनकी पहली पत्नी समीना उर्फ सद्दो की सनसनीखेज हत्या का मुख्य आरोपी गौरव सिकरवार गिरफ्तार हो गया है। एसओजी और थाना सादाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे पकड़ा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तीन मोबाइल फोन, पीली धातु के आभूषण और छह हजार रुपये बरामद किए हैं। घटना में शामिल दो अभियुक्तों व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

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