मेंडू के गांव ऐंहन में श्मशान घाट के लिए अनिश्चितकालीन अनशन शुरू

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मेंडू के गांव ऐंहन में श्मशान घाट का निर्माण नहीं होने से नाराज करणी सेना के जिलाध्क्ष राजा ठाकुर व ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से श्मशान घाट का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक अनशन जारी रहेगा।

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