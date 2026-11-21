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हाथरस जिला निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के साथ सेठ पीसी बागला इंटर कॉलेज में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 के कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के निर्देश दिए। आगामी कैंप 22, 28, 29 नवंबर 2026 को भी लगेंगे। नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की गई।

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