हाथरस जिला खेल कार्यालय की ओर से शुक्रवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय सब जूनियर बालक-बालिका जिम्नास्टिक, सीनियर पुरुष कबड्डी और जूनियर बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के लिए चयन एवं ट्रायल आयोजित किए गए। इनमें मंडलीय प्रतियोगिता के लिएखिलाड़ियों का चयन किया गया।

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उप क्रीड़ा अधिकारी काशी नरेश यादव की देखरेख में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रायल के आधार पर जिम्नास्टिक बालक वर्ग में दर्श शर्मा, वैभव शर्मा, सार्थ, लक्ष्य ठेनुआ, सानिध्य और शौर्य ठेनुआ का चयन हुआ।बालिका वर्ग में दृष्टि वर्मा चयनित हुईं। पुरुष वर्ग की कबड्डी में नवरत्न कुमार, दानवीर सिंह, विकास शर्मा, अंकित कुमार, दीपेंद्र कुमार, कुलदीप, योगेश कुमार, अजय जादौन, पुष्पेंद्र सिंह, अमन जादौन तथा आरक्षित वर्ग में रॉकी कुमार का चयन किया गया। एथलेटिक्स बालिका वर्ग में चांदनी और शालू शर्मा चयनित हुईं।