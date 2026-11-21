पहला आदेश : वन विभाग को माना गया जिम्मेदार

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आठ जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगर विकास विभाग ने तर्क दिया कि बंदर वन्य जीव हैं और नगर निगम नियमावली के अप्रदूषण कारक पशुओं (कुत्ता, सूअर आदि) की सूची में शामिल नहीं हैं। इसके बाद शासन ने 19 जनवरी को स्पष्ट किया कि बंदरों के प्रबंधन और उन्हें पकड़ने की मुख्य जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की होगी और विभाग एक माह में समेकित कार्ययोजना तैयार करेगा।



दूसरा आदेश (2 अप्रैल 2026) : पल्ला झाड़कर निकायों पर डाली जिम्मेदारी

महज ढाई महीने बाद ही वन विभाग ने अपनी अंतरिम कार्ययोजना (एसओपी) के साथ नया आदेश जारी कर पूरा पल्ला झाड़ लिया। इसमें तर्क दिया गया कि बंदर (रीसस मकाक) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की संरक्षित अनुसूची में नहीं हैं, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश के तहत बंदरों को चिह्नित करने, हेल्पलाइन बनाने और दक्ष लोगों या संस्थाओं को पंजीकृत कर बंदर पकड़वाने की पूरी जिम्मेदारी वापस नगर निकायों व ग्राम पंचायतों के मत्थे मढ़ दी गई।



तीसरा आदेश (9 अक्तूबर 2026) : यू-टर्न लेकर फिर वन विभाग को बनाया नोडल

अब अक्तूबर में नगर विकास विभाग ने एक नया शासनादेश जारी कर पिछली व्यवस्था को फिर से पलट दिया है। 30 सितंबर को मुख्य सचिव की बैठक का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप बंदरों के प्रबंधन में वन विभाग को ही नोडल विभाग बनाया गया है। अब वन विभाग बंदरों की गणना, एसओपी तैयार करने और पुनर्वास स्थल विकसित करने का काम करेगा, जबकि नगर निकायों की जिम्मेदारी केवल बंदर-रोधी कूड़ेदान लगाने, जन-जागरूकता फैलाने और वन विभाग को वाहन व मानव शक्ति (लॉजिस्टिक) उपलब्ध कराने तक सीमित कर दी गई है।