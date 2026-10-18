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हाथरस के दून पब्लिक स्कूल में हुई अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा-2026

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 18 Oct 2026 04:54 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 04:54 PM IST







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अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा-2026 रविवार को हाथरस के दून पब्लिक स्कूल में हुई। परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होकर 12:30 बजे तक चली। दूर-दूर से आए छात्र-छात्राओं ने परीक्षा के लिए जमकर उत्साह दिखाया। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। ... और पढ़ें

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