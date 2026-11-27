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हसायन में दो व्यक्तियों से लूट की सूचना निकली झूठी, सीओ सिकंदराराऊ बोले यह

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 27 Nov 2026 01:03 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 01:03 PM IST







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26 नवंबर को थाना हसायन में दो व्यक्तियों ने लूट की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में लूट की घटना झूठी पाई गई। क्षेत्राधिकारी सिकंदराराऊ के अनुसार, झूठी सूचना देने वाले दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। ... और पढ़ें

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