{"_id":"6abca033df01f7a6460cb6e9","slug":"video-massive-fire-in-hardoi-readymade-clothing-mall-reduced-to-ashes-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरदोई में भीषण अग्निकांड, रेडीमेड कपड़ों का मॉल जलकर खाक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरदोई जिले के बिलग्राम नगर स्थित मुख्य सदर बाजार में मंगलवार देर रात रेडीमेड कपड़ों के एक भव्य मॉल में भीषण आग लग गई। नगर पालिका कार्यालय के पास स्थित इस मॉल में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया प्रत्यक्षदर्शियों और अग्निशमन दल के अनुसार हादसे में करोड़ों रुपये के कपड़े जलकर खाक होने का अनुमान जताया जा रहा है।

... और पढ़ें